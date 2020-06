Covid, bimbo di 5 mesi torna a casa dopo 32 giorni di coma. «La guarigione è stata un miracolo»

Storia a lieto fine per Dom, un bimbo brasiliano di appena cinque mesi che è tornato a casa dopo aver trascorso 32 giorni in coma per il coronavirus. Sono tornati a sorridere i genitori del piccolo, Wagner Andrade e sua moglie Viviane Monteiro che hanno definito la guarigione del figlio come un "miracolo". La vicenda è stata raccontata dalla Cnn e ripresa dai media internazionali, come il DailyMail. Pochi mesi dopo la sua nascita, Dom Andrade è risultato positivo al Covid-19.

Diasorin, via libera dal Brasile a test sierologico

Coronavirus, in Brasile 1.262 morti. Bolsonaro: «Mi spiace, ma moriremo tutti». In Colombia oltre 1.000 vittime, la Spagna ancora in emergenza

«Ha avuto qualche difficoltà a respirare, quindi i medici hanno pensato che fosse un'infezione batterica», racconta il padre Wagner. «Ma il farmaco non ha funzionato e ha peggiorato. Quindi io e mia moglie abbiamo deciso di portarlo in un secondo ospedale e lo hanno testato. Era il coronavirus».

Five month old Brazilian baby survives #Covid19 after spending 32 days in Coma

Dom wakes up after 32 days in an induced coma, as parents Viviane Monteiro and Wagner Andrade sigh in relief. pic.twitter.com/v4AuieUUn1

— Corona Data (@BdkHealth) May 31, 2020