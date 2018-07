Due Eurofighter rompono il muro del suono: intercettato «volo sospetto» Transavia

LEGGI ANCHE

Nuovo "scramble" (il termine militare che definisce l'atto di far decollare un caccia intercettore per intercettare e identificare un aereo sconosciuto) per i caccia dell'Aeronautica Militare, già intervenuti ieri sera per intercettare un volo Easyjet che aveva interrotto le comunicazioni radio.Questa volta a far scattare l'allarme nella tarda mattinata è stato un Boeing 737 della compagnia Transavia - in volo da Kos, in Grecia, ad Amsterdam, in Olanda - che sui cieli italiani ha avuto una temporanea interruzione del contatto radio con gli enti del controllo del traffico aereo.Immediatamente sono decollati - su ordine del Caoc, l'ente della Nato responsabile per la sorveglianza dell'area - due Eurofighter del 51/esimo stormo di Istrana, sempre pronti per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo italiano.Appena intercettato l'aereo e accertato che non vi fossero situazioni d'emergenza, i due caccia sono rientrati mentre il volo Transavia, dopo aver ristabilito i contatti radio, ha proseguito per la rotta stabilita.