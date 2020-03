Coronavirus, va a passeggio con una capretta al guinzaglio: multato

Uscire di casa per portare fuori il cane, ai tempi dell'emergenza coronavirus, è una necessità legittima. Farlo con altri animali, non propriamente domestici, invece no.

Lo ha scoperto, suo malgrado, un uomo di Palafrugell, in Spagna, che era uscito di casa portando al guinzaglio una piccola capra e stava passeggiando per le strade della cittadina in Catalogna. I Mossos d'Esquadra, la polizia autonoma catalana, lo hanno sorpreso in strada e gli hanno contestato la violazione alle norme di isolamento disposte su tutto il territorio nazionale spagnolo dal governo Sanchez.

L'uomo ha provato a giustificarsi, spiegando che quello fosse il suo animale di compagnia. Tuttavia, come riporta El Periodico, gli agenti non hanno voluto sentire ragioni e lo hanno multato.

Ultimo aggiornamento: 23:27

