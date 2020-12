Covid, in America morti record, 3.157 in un giorno: «Più degli attentati dell'11 settembre»

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo tragico record di morti giornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins university, i nuovi decessi in 24 ore sono 3.157, «più delle vittime degli attentati dell'11 settembre», scrive il Guardian.

Anche i ricoveri per Covid, più di 100mila, segnano un record. I contagi nelle ultime 24 ore sono 200.070, dato che per la seconda volta supera i 200mila. Il totale dei contagi si attesta ora 13.911.728, con la prospettiva di superare a breve i 14 milioni

US coronavirus data for Wednesday, Dec. 2: • Cases: 204,943 (record)

• Deaths: 2,777 (most since May 6) US is averaging 165,671 cases/day and 1,603 deaths/day over the last week. — NBC News (@NBCNews) December 3, 2020

L'inverno sarà « il momento più difficile nella storia della salute pubblica di questa nazione » a meno che più persone non seguano le precauzioni, ha detto il direttore del centro di salute Usa, Robert Redfield. Il sistema di chiamata di emergenza 911 è « a un punto di rottura » , ha detto l'American Ambulance Association, che rappresenta tutti i servizi di ambulanza della nazione.

The U.S. has recorded over 3,100 COVID-19 deaths in a single day, obliterating the record set last spring. The number of Americans hospitalized with the virus has eclipsed 100,000 for the first time. And new cases have begun topping 200,000 a day. https://t.co/8DUiZebzfk — The Associated Press (@AP) December 3, 2020

