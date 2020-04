Coronavirus, diretta: negli Stati Uniti duemila morti in 24 ore, è il peggior bilancio nel mondo. Trump: valuteremo stop fondi a Oms

È di nuovo record di morti per coronavirus negli Stati Uniti, dove circa 2.000 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dai dati forniti dall'università John Hopkins. Si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo da inizio pandemia. L'aumento record (+1.939 vittime) porta a 12.722 i morti negli Stati Uniti.

E proprio gli Stati Uniti, primo Paese per contributi all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), potrebbero congelare i fondi per l'organizzazione. Lo ha detto Donald Trump che ieri - nel mezzo dell'emergenza coronavirus - ha accusato in un tweet l'Oms di aver «veramente sbagliato tutto» e di essere filo-cinese. In un briefing alla Casa Bianca, Trump ha poi accusato l'Oms di aver dato in ritardo l'allarme. Per il presidente americano l'organizzazione è «Cina-centrica». «Sospenderemo i soldi spesi per l'Oms», ha detto inizialmente il tycoon. Poi, incalzato da un giornalista, ha affermato: «Valuteremo lo stop ai fondi». Gli Usa sono il primo Paese al mondo per numero di casi di coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University negli Stati Uniti sono quasi 400.000 i contagi e più di 12.907 i morti con coronavirus.

