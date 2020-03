Coronavirus, Francia tra urne aperte e paure: «A rischio oltre metà della popolazione»

Nel giorno delle elezioni amministrative, sale la tensione in Francia. Il ministro dell'Educazione Jean-Michel Blanquer, ha affermato ai microfoni della radio France Info, che l'epidemia di coronavirus contagerà «probabilmente» più della metà della popolazione francese. Il ministro ha risposto a domande sul rafforzamento delle misure di confinamento annunciate dal primo ministro Edouard Philippe: «come sapete dall'inizio - ha detto - la strategia non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà probabilmente da oltre una metà di noi, ma è di fare in modo che passi nel modo più dilatato nel tempo». Nel frattempo, tutte le stazioni sciistiche francesi devono chiudere oggi: lo hanno i responsabili del settore, nell'ambito delle regole dettate ieri sera dal governo per arginare l'epidemia di Coronavirus. La Francia è stata fino ad oggi uno dei rari paesi europei in cui era possibile sciare, al contrario di Italia, Austria o Svizzera dove gli impianti sono già stati chiusi nelle scorse settimane. Il governo sta per imporre restrizioni agli spostamenti sulle lunghe distanze in terno, aereo e pulmann. Lo ha anticipato il ministro per l'Ambiente Elisabeth Borne, affermando che i viaggi sulle lunghe distanze dovranno limitarsi all'essenziale, ma che non ci sarà uno stop «brutale e completo».

Urne aperte appunto per il primo turno delle elezioni amministrative, nonostante l'emergenza per la diffusione del virus. Il premier Philippe alla vigilia ha rassicurato gli elettori che le consultazioni si svolgeranno con rigide misure igieniche, sebbene il governo abbia ordinato la chiusra di negozi, bar e ristoranti a partire dalla mezzanotte. Dei 48 milioni dei francesi attesi alle urne - per questo primo turno al quale non è certo che seguirà il ballottaggio domenica prossima - molti saranno quelli che rimarranno a casa. Forte la contestazione della decisione di confermare le elezioni sui social network mentre si segnalano decine di casi in provincia in cui manca anche il personale necessario per aprire i seggi. In molti, tutta la notte, hanno chiesto via social network il rinvio delle elezioni al governo.

