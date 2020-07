Coronavirus, Siviglia choc: focolaio in discoteca, c'è anche l'ex Inter Banega

Il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, rischia di trovarsi ancora una volta nella bufera di fronte alla nuova esplosione di contagi di coronavirus. Dopo le polemiche sulla festa organizzata in pieno lockdown da alcuni suoi giocatori, il club andaluso ha un nuovo grattacapo: quello riguardante Ever Banega, centrocampista argentino ex Inter.

Come riporta anche 20minutos.es, il giocatore del Siviglia è stato immortalato, grazie ad alcune 'storie' pubblicate sui social, in una discoteca di Valencia in cui è stato accertato un focolaio. Nel locale Mya, infatti, una decina di persone tra dipendenti e clienti sono risultate positive e per questo è scattato il contact-tracing, ma a far rumore è soprattutto il nome altisonante di uno dei suoi ospiti durante una serata recente.



Video visto en @Radioestadio:#ExVCF

BANEGA aparece en un vídeo sin mascarilla en la discoteca Mya, en la que 12 trabajadores han dado positivo por Covid-19. pic.twitter.com/OnaqYT3hiy — Radio Taronja (@RadioTaronja_) July 25, 2020

, che dalla prossima stagione giocherà in Arabia Saudita, è stato infatti nel locale di Valencia insieme ad alcuni amici, posando per foto e video senza indossare la mascherina né rispettare le distanze di sicurezza. Un comportamento che ha indignato molti utenti sul web: «Evidentemente, per loro esiste un'altra legge. Tanto anche in caso di contagio, loro sanno di avere le migliori cure a disposizione, noi comuni mortali no». C'è anche chi ha provato a difendere, ricordando che il campionato spagnolo è terminato, ma dimenticando la gara di Europa League contro la Roma del prossimo 6 agosto.