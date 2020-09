Covid, allarme alla Casa Bianca: «Numerosi positivi nello staff del presidente Trump». Allarme per la delegazione internazionale degli Accordi di Abramo

NEW YORK – Giallo Covid alla Casa Bianca. I giornalisti accreditati, presenti quotidianamente nella sala stampa, sono stati informati che «vari membri dello staff presidenziale sono oggi risultati positivi al test». Il capo dello staff, Mark Meadows si è rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni. Ma è stato notato che il genero del presidente, Jared Kushner, ha improvvisamente cancellato un’intervista televisiva.



NEW: Multiple White House staff have tested positive for COVID-19 today. The White House press pool was just informed, but Chief of Staff Mark Meadows is not releasing any further information.

This comes less than 24 hours after international leaders met with President Trump.

— Travis Akers (@travisakers) September 16, 2020