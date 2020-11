Merkel: «Sarà un Natale con regole Covid» E la Grecia chiude Salonicco

Come stanno affrontando la pandemia gli altri Paesi? In Germania la Cancelliera Merkel ha voluto preparare la popolazione al Natale che si celebrerà tra due mesi. Sarà un Natale con le regole Covid, ha detto. In Grecia si sta applicando il lockdown rigido ma mirato solo in alcune zone. Salonicco, la seconda città più grande della Grecia dopo Atene, chiuderà per due settimane. In Europa infine diversi paesi hanno deciso di limitare gli accessi alle chiese e ai riti religiosi. Le annunciano diverse Conferenze episcopali. È il caso di Gran Bretagna, Belgio, Francia, Irlanda. Si chiede ad ogni modo di lasciare le chiese aperte per la preghiera individuale e ai sacerdoti la disponibilità a distribuire l'eucarestia ai singoli che la possono chiedere. Sospeso il catechismo, ok solo via social. In Svezia: non più di cinquanta fedeli a messa.

In Germania

«Abbiamo quattro mesi invernali lunghi davanti a noi» e «la luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino. «Questa è come una catastrofe naturale», ha aggiunto, spiegando che la situazione non dipende dalla politica. «Questa è come una catastrofe naturale», ha aggiunto, spiegando che la situazione non dipende dalla politica. Che ci siano dei risultati dal semi-lockdown scattato oggi in Germania «non dipende solo dalle regole, ma anche dal fatto che queste verranno rispettate», ha aggiunto.

Se la curva dei contagi si abbasserà, si potrà affrontare «dicembre, ovviamente ancora sotto regole del corona, ma con maggiori spazi di libertà». «Sarà un Natale con le misure del Coronavirus, ma non dovrà essere un Natale in solitudine», ha detto aggiungendo di non voler «speculare sul 30 novembre», quando si prevede che finisca il periodo attuale di semilockdwon. Prima c'è un decisivo appuntamento a metà mese, ha ricordato, per vedere l'efficacia delle misure scattate oggi. Obiettivo delle misure è tornare sotto la soglia dei 50 contagi su 100 mila abitanti in sette giorni.

Merkel ha ribadito che la crescita del virus al momento è «esponenziale», e che il 75% dei casi di infezione non è più tracciabile. Obiettivo delle attuali misure, aveva già spiegato e ha ripetuto oggi, è abbassare la curva e «rendere di nuovo possibile ricostruire la catena dei contatti».

In Grecia

Salonicco va in lockdown per due settimane per cercare di contenere un picco di casi di coronavirus. Anche i voli da e per l'aeroporto di Salonicco saranno sospesi. Tutto rimarrà chiuso, tranne le scuole, e chi vorrà lasciare le proprie case dovrà chiedere un permesso tramite sms. Le ultime restrizioni fanno seguito a dei lockdown localizzati nelle regioni di Kozani e Kastoria, nel nord della Grecia. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis sabato ha annunciato nuove strette ad Atene e in altre grandi città: chiuderanno ristoranti, caffè, club, cinema, musei e palestre nelle aree più colpite, ma non le attività commerciali, tra cui hotel e parrucchieri, e le scuole. Il resto del paese dovrà rispettare un coprifuoco notturno mentre l'uso delle mascherine è obbligatorio negli spazi pubblici al chiuso. A differenza del lockdown nazionale imposto a marzo, il movimento tra le regioni non è limitato per ora.

