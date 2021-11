Covid Germania, il ministro della Salute: «A fine inverno i tedeschi saranno vaccinati, guariti o morti»

In Germania è ancora boom contagi Covid: il bollettino continua a far segnare numeri preoccupanti (oltre 30.000 casi nelle ultime 24 ore) e il ministro della Salute Jens Spahn lancia un drammatico appello alla popolazione affinché si vaccini: «Quasi tutti i tedeschi alla fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti - ha detto in conferenza stampa - Questo con la variante delta è molto probabile. Le persone non vaccinate con grande probabilità contrarranno il Covid».

Allarme Sassonia, si rischia triage in corsia

In Sassonia la situazione sanitaria è così grave che si rischia di dover ricorrere al triage in corsia. Lo ha spiegato il presidente della camera dei medici regionale, Erik Bodendieck, parlando a NDR info. «Se la situazione non cambia, bisognerà decidere chi debba essere trattato e chi no. Si dovrà attuare il triage e di questo parleremo questa settimana con le mie colleghe e i miei colleghi negli ospedali».

Germania, incidenza record

In Germania sono stati confermati 30.643 casi di coronavirus e 62 decessi per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Si tratta di 7.036 casi di Covid-19 in più rispetto alla scorsa domenica, quando sono state segnalate 23.607 nuove infezioni. L'incidenza su 100mila abitanti a sette giorni è salita a un record di 386,5 da 372,7 del giorno precedente, spiega l'Rki. Dall'inizio della pandemia sono 5.385.585 le infezioni confermate dall'Rki, mentre sono 99.124 le persone decedute per complicanze.