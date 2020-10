Covid, Olanda verso la chiusura totale dei ristoranti, stop alla vendita di alcolici dopo le 20

​Covid, cresce l'allarme contagi in Olanda tanto che nel Paese ora si pensa alla chiusura totale dei ristoranti. Il governo olandese, infatti, pensa di chiudere completamente i ristoranti e vietare la vendita di alcolici dopo le 20, come misure per contenere la curva dei contagi da coronavirus, riporta RTL Nieuws.

Stasera parla Rutte l Paese

Le nuove misure, che nei Paesi Bassi hanno già suscitato le proteste degli imprenditori del settore, dovrebbero applicarsi per almeno due settimane e saranno presentate questa sera in conferenza stampa dal primo ministro Mark Rutte. Le scuole rimarranno aperte così come le palestre. Nei giorni scorsi i Paesi Bassi hanno superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani.

Covid Italia, governo: no al lockdown, può uccidere l'economia ROMA Nel giorno del nuovo giro di vite, con misure restrittive per bar, ristoranti, sport amatoriali, socialità, eventi, Giuseppe Conte corre a rassicurare il mondo dell'economia e della produzione: "Non ci sarà un nuovo generalizzato".





