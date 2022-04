Via Crucis, l'ucraina Irina e la russa Albina «adesso hanno paura»: temono ritorsioni

Il giorno dopo aver lanciato un messaggio potentissimo in mondovisione, Irina e Albina, le due infermiere del Campus Bio Medico che hanno portato la croce durante la Via Crucis, si sono chiuse in un silenzio assordante. D’altronde nessuna parola avrebbe potuto superare quello sguardo che si sono scambiate mentre si apprestavano a percorrere la tredicesima stazione. «Sono riservate» fanno sapere. Ma, nei corridoi del Campus trapela che il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati