G20: trovato accordo su commercio e migranti, ma non sul clima. Usa: no a Parigi

Il G20 resta spaccato sui cambiamenti climatici: nella dichiarazione finale si legge come i Paesi firmatari dell'accordo di Parigi, tranne gli Usa, confermano come l'intesa sia «irreversibile» e come gli impegni previsti debbano essere «pienamente attuati» pur rispettando le differenze esistenti da Stato a Stato. Nel paragrafo successivo si sottolinea invece che gli Usa ribadiscono la propria decisione di ritirarsi dall'accordo.



L'Accordo di Parigi rimane «la stella polare» per ciò che concerne i cambiamenti climatici, ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla sessione di lavori di stamane del G20. Secondo quanto si apprende, Conte ha quindi ricordato che proprio nel rispetto dell'accordo contro il cambiamento climatico in Italia dal 2025 non sarà più possibile produrre energia utilizzando il carbone, «partendo dal presupposto che privilegiare l'economia circolare è una direttiva fondante dell'esecutivo italiano, come previsto dal contratto di governo».



È stato raggiunto, secondo quanto si apprende, l'accorso sulla bozza del documento finale del G20, dopo una notte si trattative degli Sherpa. Nel testo, non ci sarebbe, sempre secondo quanto si apprende, l'accenno al protezionismo. Anche il nodo del clima sarebbe stato superato sfumando il passaggio sulle emissioni.



I «grandi movimenti di rifugiati sono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ed economiche: sottolineiamo l'importanza di azioni condivise per affrontare le cause profonde dello spostamento e rispondere alle crescenti esigenze umanitarie». Lo scrivono i leader del G20 nel comunicato finale del summit a Buenos Aires.

Dal comunicato del G20 sparisce, rispetto ai vertici degli anni scorsi, ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump. I leader fanno solo riferimento all'esistenza di «problemi sul fonte del commercio» e si sottolinea la necessità di riformare il Wto: «C'è spazio per un miglioramento» di questo organismo, scrivo i leader.

Sabato 1 Dicembre 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 19:34

