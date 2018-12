Conte: «Evitare infrazione è interesse anche dell'Ue»

Manovra, Boccia (Confindustria): rivederla o si rischia di tornare alla crisi Giornata caldissima al G20 per Giuseppe Conte che ha avuto un lungo incontro con Jean-Claude Juncker sul tema manovra. Il premier al termine del bilaterale è apparso sorridente e fiducioso trovando il tempo, fra le altre cose, di postare una foto su Instagram accanto a Donald Trump (con tanto di "like" e faccina sorridente di Salvini).

Fiducia ultima ratio

. «La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria».

Con Juncker «non abbiamo parlato di numeri finali», si è trattato di un incontro «molto costruttivo, stiamo valutando vari scenari». «L'obiettivo è evitare la procedura di infrazione, si tratta di un interesse dell'Italia ma anche dell'Europa». Rispondendo ad una domanda se si sia arrivati ad un punto di incontro con l'Ue, Conte ha poi precisato che: «il punto di incontro concreto c'è, nella misura in cui io sono il garante dei cittadini, del patto politico e sociale», che prevede «l'attuazione di riforme che servono ad assicurare crescita e coesione sociale e garantire equità. Detto questo credo che bisogna lavorare su tutto il resto».



«Chiarito che non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, e dall'altra parte anche l'Ue è entrata nell'ottica che c'è una prospettiva riformatrice da realizzare», la trattativa va nella stessa direzione. Il presidente ha poi sottolineato che nell'incontro con Juncker non «si è parlato di Pil», alla luce dei nuovi dati Istat. Gli interlocutori europei - ha assicurato - «condividono però del tutto la prospettiva italiana di assecondare una crescita che non c'è stata e una politica sociale efficiente». «Ogni volta che ci si siede ad un tavolo negoziale e, alla fine, ci si dà la mano e ci si guarda negli occhi, si è fatto un passo avanti», ha poi concluso il premier.

Sabato 1 Dicembre 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 16:57

