Germania, «lockdown subito, prima di Natale», chiede il ministro dell'Interno Seehofer. La regione di Stoccarda verso la chiusura

«In Germania lockdown subito, non aspettare le vacanze di Natale». Lo chiede il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Il ministro della Csu bavarese lo ha detto allo Spiegel, secondo un'anticipazione. Nel Paese, nel frattempo, si registra un nuovo record di contagi e di vittime: sono 29.875 i nuovi contagi (e dunque oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati 23.679) e 598 le vittime.

Baden-Wuerttemberg verso la chiusura

Il Land tedesco del Baden-Wuerttemberg, la regione di Stoccarda, andrà in lockdown subito dopo Natale almeno fino al 10 gennaio, per fronteggiare l'aumento dei contagi da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro-presidente Winfried Kretschmann, sottolineando che la decisione viene presa in attesa che si arrivi a un accordo federale sulle misure anti-Covid. La Germania è in semi-lockdown dal 2 novembre ma da più regioni è arrivata la richiesta di un'ulteriore stretta.

Ancora un record di contagi e di vittime

L'Istituto Robert Koch registra nuovi picchi nella diffusione dell'epidemia di Covid in Germania, dove nel giro di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (e dunque oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati 23.679) e 598 vittime, finora un record. Negli ultimi giorni, alla luce dell'aumento dei casi, si è infiammata la discussione sulla necessità di misure più dure: il semi-lockdown in vigore dal 2 novembre non è sufficiente, e molti - a partire da Angela Merkel - sono favorevoli a un lockdown rafforzato, con la chiusura anticipata delle scuole per le feste di Natale e la serrata dei negozi.

Merkel: «L'obiettivo è l'accesso contemporaneo ai vaccini in tutti gli Stati Ue»

«I vaccini» contro la Covid-19 «dovranno arrivare nello stesso momento» in tutti i Paesi Ue. «Non so» se poi le vaccinazioni verranno fatte «esattamente alla stessa ora», ma «l'obiettivo è avere accesso ai vaccini nello stesso momento» in tutti gli Stati dell'Ue. Lo dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Ue, rispondendo ad una domanda in videoconferenza stampa a Bruxelles.

