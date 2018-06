Lunedì 4 Giugno 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 09:50

L'eruzione del Volcan de Fuego (vulcano di fuoco) ha provocato almeno 25 morti in Guatemala, ma il bilancio già drammatico potrebbe aggravarsi una volta raggiunti villaggi e comunità rimasti isolati. Lo ha riferito l'agenzia guatemalteca per la gestione dei disastri, Conred.L'eruzione del vulcano, alto 3.763 metri, è stata una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti. L'esercito ha evacuato oltre 3mila persone dalla zona attorno al vulcano, che si trova a una settantina di chilometri da Città del Guatemala. Le ceneri si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Paese, costringendo alla chiusura l'aeroporto internazionale La Aurora della capitale.