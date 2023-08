Infermiera killer, Lucy Letby condannata all'ergastolo. «Profonda malvagità e nessun rimorso. Ha agito con premeditazione»

L'infermiera inglese 33enne Lucy Letby, giudicata colpevole per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital tra il 2015 e il 2016, si è rifiutata di presentarsi in aula alla Manchester Crown Court per ascoltare la sentenza del giudice con l'indicazione della pena da scontare in carcere preferendo restare in cella.

Infermiera uccide 7 neonati, ergastolo per Lucy Letby. Ospedale sotto accusa: Londra apre un’inchiesta