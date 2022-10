Torta in faccia a re Carlo III, la nuova protesta degli attivisti Just Stop Oil: il video

Torta in faccia a re Carlo... quello di cera, ovviamente. Da quanto riportato dalla polizia metropolitana di Londra, oggi quattro attivisti per il clima appartenenti a Just Stop Oil sono stati arrestati al museo delle cere Madame Tussauds dopo aver lanciato una torta sul viso della statua raffigurate Re Carlo III.

Entrati al museo poco dopo le 10:30, infatti, i militanti ecologisti hanno deciso di compiere nuovamente questo gesto al fine di chiedere al governo del Regno Unito di fermare le nuove licenze e i consensi per petrolio e gas.

Diversi erano già stati gli attacchi del gruppo ecologista: “I Girasoli” di Van Gogh sui quali fu lanciata zuppa di pomodoro, alle vetrine di Harrods imbrattate a Londra, fino all’opera “Il Pagliaio” di Monet sulla quale attivisti di “Last Generation” hanno tirato purè di patate in Germania. Un gesto forte per chiedersi: “L'arte vale di più della vita?”. Questa volta, però, non è un'opera d'arte ad essere oggetto dell'attacco degli attivisti, bensì re Carlo stesso.

Il perchè è spiegato dagli attivisti in un Tweet: «L'azione si svolge poche settimane prima della COP 27, alla quale il re Carlo III ha rinunciato a partecipare e a tenere un discorso su consiglio dell'allora, ora ex, primo ministro Liz Truss».

"Time for words has moved to the time for action"@JustStop_Oil supporters recite the words of King Charles in cake throwing stunt at Madam Tussauds.



"We are being confronted...demanding immediate action and not just words"#JustStopOil #KingCharles #MadamTussauds pic.twitter.com/qz0wQnmePW

— Rich Felgate (@richfelgate) October 24, 2022