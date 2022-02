Londra, crollo in un pub: almeno 13 feriti, tre sono gravi

Il crollo parziale di un edificio di Londra ha causato il ferimento di 13 persone, come riferisce il servizio di soccorso della capitale britannica.

Secondo Brian Jordan, comandante strategico dell'organizzazione, «tre pazienti hanno riportato ferite potenzialmente gravi» e altri quattro feriti più lievi sono stati ricoverati in ospedale.

Firefighters are in attendance at a pub in #HackneyWick where a mezzanine floor has collapsed. Crews are working with colleagues from @Ldn_Ambulance and @metpoliceuk and have rescued eight people from the building https://t.co/Wogtk7Gfzj pic.twitter.com/UgQnNNCOzK

— London Fire Brigade (@LondonFire) February 12, 2022