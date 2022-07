Famiglia svanita nel nulla. Mamma e 4 figli dispersi da ieri: l'appello disperato

Svaniti nel nulla. Un'intera famiglia è sparita senza lasciare una traccia. Ed i poliziotti sono alla ricerca di Jemma ed i suoi quattro figli che sono scomparsi ormai da 24 ore.

#HELPUSFIND Jemma and her four children.



Jemma, 33, Christopher, 11, Julian, 9, Maddison, 7 and Stephen, 3, from #MerthyrTydil, were reported missing yesterday.



Pls contact us quoting occurrence number 2200239755.



Go to: https://t.co/3XCykMb75v

Or phone: 101

^hw pic.twitter.com/5EKeBkVUsc

APPROFONDIMENTI IL CORAGGIO Portogallo in fiamme, la storia di João Paulo divenuto... TRADIZIONI Decine di cani salvati prima di diventare zuppa in Corea del Sud LA PANDEMIA Cina confina più di 300.000 abitanti per un caso di Covid-19

— South Wales Police (@swpolice) July 18, 2022