Modella russa decapitata dal fidanzato geloso: «Non sopportava le attenzioni che le davano gli altri uomini»

Uccisa dal suo compagno che temeva che lo tradisse. Olga Shlyamina, una donna di 33 anni mamma di due figli, era scomparsa dalla sua casa a Novodvinsk, in Russia, lo scorso 20 marzo, ed è stata poi ritrovata senza vita dopo 5 giorni, decapitata in una foresta innevata. La donna, vincitrice di diversi concorsi di bellezza e modella, sarebbe stata uccisa dal compagno geloso.

Il fidanzato, secondo quanto riporta la stampa locale, non sopportava le attenzioni che la donna riceveva durante i concorsi e temendo che lo tradisse l'ha uccisa. L'uomo, identificato solo come Vyacheslav, era convinto che la compagna sfruttasse i concorsi per tradirlo, così ha deciso di vendicarsi. L'ha attratta con una scusa a fare una passeggiata in un bosco innevato, poi lì ha prima iniziato a gridare contro di lei accusandola di tradimento, l'ha picchiata a morte e le ha staccato la testa.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari della 33enne che non avendo notizie di lei da ore ne hanno denunciato la scomparsa, poi dopo le indagini è stata fatta la macabra scoperta. Secondo la famiglia e gli amici da tempo la coppia avrebbe avuto dei problemi, i due litigavano di frequente e recentemente a un'amica Olga aveva anche confessato di essere stata picchiata.