Muoiono di Covid 19 in un convento americano otto suore in una settimana

Eight sisters at the School Sisters of Notre Dame in Elm Grove have died of COVID-19 since Dec. 9.​ https://t.co/zYDdov459v — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) December 19, 2020

Copy Code

Otto suore appartenenti all'organizzazione religiosa School Sisters of Notre Dame che vivevano in una casa di riposo per religiose ubicato nella periferia di Milwaukee, Wisconsin, USA, sono decedute in una settimana per complicazioni connesse al Covid. Quattro degli otto decessi sono avvenuti nello stesso giorno.

La struttura negli ultimi nove mesi non aveva registrato contagi, tuttavia nel giorno del Ringraziamento la congregazione ha scoperto che una delle circa 100 ospiti che vivono lì era risultata positiva al Coronavirus.

Nonostante l'isolamento della suora e altri sforzi di mitigazione già in atto, sono stati riscontati molti altri casi di positività, secondo quanto riferisce la rete locale TMJ4 News.

«Anche se la maggior parte delle sorelle che sono salite in cielo avevano tra gli 80 e i 90 anni non ci aspettavamo che morissero così, così in fretta», ha raccontato suor Debra Marie Sciano, responsabile della congregazione per la zona del Pacifico. «Quindi per noi che ci sentiamo famiglia è un momento molto», ha continuato la religiosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA