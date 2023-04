Muore di infarto sulla nave da crociera, l'equipaggio conserva il corpo in un frigo per bevande: la denuncia della vedova

Il cadavere di un uomo è stato lasciato per sei giorni in un frigorifero per bevande a bordo di una nave da crociera . È quanto contenuto in una causa civile intentata contro Celebrity Cruises , compagnia croceristica fondata nel 1988 a Miami . Nella denuncia, presentata mercoledì scorso al tribunale federale della Florida, la famiglia del defunto Robert Jones, 78 anni, accusa l'azienda di aver provato a conservare impropriamente il corpo dell'uomo, provocandone la decomposizione.

La denuncia

La causa accusa Celebrity di aver nascosto il fatto di non avere a bordo un obitorio funzionante e di aver dissuaso la moglie di Jones dal portare il corpo del marito a Porto Rico. I querelanti - moglie, figlie e nipoti - chiedono un risarcimento di 1 milione di dollari. Nel documento, si legge che Jones sarebbe morto a causa di un infarto . A sua moglie, Marilyn Jones, sarebbero state date due opzioni dopo la morte del 78enne. Poteva far rimuovere il suo corpo dalla nave a San Juan, Porto Rico, o lasciarlo a bordo fino a quando la nave non avesse raggiunto Fort Lauderdale, in Florida, sei giorni dopo. Il personale della nave, secondo i querelanti, avrebbe fornito a Jones una serie di motivi per non accettare la prima opzione.

L'altra, quella che alla fine è stata scelta dalla donna, era appunto tenere il corpo a bordo. Le navi da crociera sono legalmente obbligate ad avere obitori, poiché i decessi durante le traversate sono abbastanza comuni. Tuttavia, secondo la denuncia, l'obitorio era fuori uso e il corpo di Jones sarebbe stato messo in un refrigeratore per bevande, che non era abbastanza freddo da conservare un corpo.