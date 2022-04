New York, la dinamica: la bomba lanciata sulla banchina, poi gli spari sulla folla. Ecco cosa sappiamo

Un uomo ha lanciato una bomba nella stazione della metropolitana, poco prima delle 8.30, nell'ora di punta a New York e poi ha aperto il fuoco. Sarebbe questa, secondo della polizia di New York, la diamica della sparatoria di oggi avvenuta in metropolitana.

I testimoni che parlano di un uomo, secondo alcuni afroamericano, che indossava una maschera anti-gas e un gilet arancione, abiti simili a quelli degli addetti della Mta, la metropolitana di New York.

La testimone «Sembrava un lavoratore della metro»

«Ho pensato che fosse un lavoratore del Mta all'inizio e non ho prestato grande attenzione», ha raccontato al New York Post Clair, che descrive l'uomo come un «afroamericano di alto circa 1,65 e sui 77 kg che indossava un gilet arancione ed una maschera anti-gas» che ha lanciato «una sorta di cilindro che ha fatto una scintilla». La donna ha detto che l'uomo ha sparato così tanti colpi «di aver perso il conto, erano tanti, non so dire quanti».