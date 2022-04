Putin, "avvertimento" a Biden: stop all'invio di armi all'Ucraina o pace più lontana. Domani consiglio di guerra in Germania

La Russia ha avvertito gli Stati Uniti intimando uno stop all'invio di armi in Ucraina. La delegazione Usa conferma invece il sostegno al paese: oggi il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin sono a Kiev mentre domani incontreranno nella base Usa di Ramstein in Germania i rappresentanti di decine di Paesi alleati per mettere a punto una strategia allargata e a lungo termine per aiutare Zelensky.

Mosca però avverte che le grandi consegne di armi occidentali rischiano solo di infiammare il conflitto e a un aumento di vittime, ha detto l'ambasciatore di Mosca a Washington. L'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio ha ucciso già migliaia di persone, ne ha fatte sfollare milioni e ha creato i presupposti per un allargamento della guerra tra Russia e Stati Uniti.

Gli americani escludono l'opzione "boots on the ground": non invieranno formalmente uomini sul terreno di guerra ucraino. Escludoni anche un coinvolgimento delle truppe Nato. L'invio di armi e munizioni, invece è già operativo: sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno già fornito droni, artiglieria pesante, missili antiaerei Stinger e anticarro Javelin.

L'ambasciatore russa in America, Anatoly Antonov, ha detto che continuare a inviare armi indebolirà le trattative per la pace. «Quello che gli americani stanno facendo è versare olio sulle fiamme», ha detto Antonov al canale televisivo Rossiya 24. «Vedo solo un tentativo di alzare la posta in gioco, di aggravare la situazione, di vedere più perdite».

Oltre 3 miliardi di aiuti già stanziati - Blinken e Austin hanno comunicato al presidente ucraino Volodomyr Zelenskiy di più di 322 milioni di dollari di nuovi finanziamenti militari per l'Ucraina. Finora l'assistenza militare statunitense ammonta a circa 3,7 miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso 800 milioni di dollari in più di armi per l'Ucraina giovedì e ha detto che avrebbe chiesto al Congresso altri soldi per aiutare a rafforzare il sostegno all'esercito ucraino.

Ramstein - «Vogliamo vedere la Russia indebolita», ha detto Austin. Per capire cosa intenda bisogna tenere lo sguardo puntato sull'importante incontro di domani a Ramstein che è la più grande base Usa in Europa. Sarà un vero consiglio di guerra dove si esamineranno anche le esigenze difensive dell'Ucraina "a lungo termine". Oltre 40 i Paesi (Nato e non) invitati, più di 20 quelli che hanno già confermato la partecipazione.

