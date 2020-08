La Regina Elisabetta pronta a lasciare il trono: «Vuole stare vicino a Filippo per i pochi giorni che gli restano»

La Regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono per stare accanto al marito. Stando a quanto riportato da una fonte vicina alla famiglia reale a "Closer Weekly", la sovrana vorrebbe passare gli ultimi giorni di vita del marito accanto al coniuge, visto che la salute di Filippo si sarebbe molto aggravata.



«Il principe Filippo, dopo aver festeggiato i suoi 99 anni, si è reso conto di non avere più la stessa energia di un tempo e sa di doversi prendere cura di sé. Sa che i suoi giorni sono contati ed è determinato a spendere al meglio il tempo con sua moglie», ha spiegato la fonte. Già da qualche anno il reale aveva scelto di non prendere più parte agli eventi ufficiali e ha avuto piccoli problemi di salute, ma vista la non più giovanissima età di 99 anni, sembra che la preoccupazione che possa accadergli il peggio abbia spinto Elisabetta a ritirarsi a sua volta.

Non c'è ancora alcuna ufficialità sull'uscita di scena della Regina, che dovrebbe avvenire nel 2021, ma si parla già di diverse ipotesi. La più probabile è certo quella secondo la quale lascerà tutto in mano a Carlo, divenuto negli ultimi anni sempre più presente e partecipe ai vari impegni della corona. Pare però che non abdicherà, gesto che potrebbe essere letto come un tradimento verso i sudditi, potrebbe piuttosto scegliere di invocare una legge del 1728 con cui il primogenito diventerebbe reggente ma non re.

Ultimo aggiornamento: 18:58

