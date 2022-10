Non sapeva di essere incinta e partorisce due giorni dopo averlo scoperto. È ancora scioccata Peyton Stover, un'insegnante di 23 anni del Nebraska, che dopo essere andata dal suo medico per un senso di gonfiore alle gambe si è trovata in mano un referto che proprio non si aspettava: era incinta del suo primo figlio.

Non sapeva di essere incinta e partorisce due giorni dopo

Pensava solo di essere stanca visto che aveva da poco cambiato lavoro Peyton ma per scrupolo si è voluta rivolgere al suo medico per capire cosa le spesse accadendo, ed è stato a questo punto che ha scoperto che stava aspettando un bambino dal fidanzato Travis Koesters. Ha detto al notiziario locale KETV che il medico le aveva fatto due test di gravidanza per conferma, e il secondo era «sicuramente positivo». Ha poi fatto un'ecografia per confermare la gravidanza: «La dottoressa ha guardato lo schermo e ha detto: 'Sei decisamente incinta'».

Dal ricovero al parto

Il personale medico ha dovuto agire in fretta poiché i reni e il fegato della futura mamma non funzionavano correttamente ed è stata immediatamente ricoverata in ospedale.

Peyton ha raccontato quelle ore. «Avevo la pressione sanguigna gravemente alta ed ero molto spaventata», per questo i medici l'hanno informata che avrebbe avuto il bambino quasi immediatamente. Hanno dovuto fare immediatamente un cesareo, così Kash (questo il nome scelto per il figlio) è nato alla 31esima settimana di gravidanza e pesava 1,8 kg. Successivamente è stato confermato che Peyton aveva sofferto di preeclampsia, una patologia che può portare a pressione alta durante la gravidanza. «Se non fossi entrata in ospedale quel giorno, probabilmente non ce l'avrei fatta».