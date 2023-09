Spagna, studente di 14 anni accoltella tre professori e due compagni a scuola

Uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e due compagni all'interno di una scuola a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Lo rende noto la polizia locale, spiegando che nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta verso le 8.25, proprio quando stavano per iniziare le lezioni nell'istituto Elena García Armada, che ora è stato evacuato. L'aggressore è stato fermato e portato in Questura per essere interrogato, spiegano i media locali.

Come stanno i feriti

Il portavoce della Polizia Nazionale di Jerez, Adrian Bezares, ha riferito che un'insegnante è stata portata in ospedale perché ferita all'occhio, ma non perderà la vista in quanto non è stato colpito il bulbo oculare.

L'aggressore

L'aggressore, uno studente di 14 anni che frequenta la terza media, aveva con sé due coltelli. La polizia ha precisato che non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione.