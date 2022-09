Tifosa ha un infarto sugli spalti, portiere argentino lascia la partita e le salva la vita

Un portiere argentino, Jeremías Ledesma, ha abbandonato la partita per soccorrere una tifosa in tribuna.

Era l'82° minuto della partita Cádiz - Barcelona FC, quando il portiere ha sentito le grida di un gruppo di persone che chiedevano aiuto, a causa di una tifosa che mostrava un grande malessere, poi risultato essere un grave problema cardiaco. Il medico del Barcellona FC è stato uno dei primi a intervenire nel tentativo di aiutare la donna in tribuna. Il portiere che ha giocato al Rosario Central è corso verso la panchina per prendere un defibrillatore e portarlo nella zona dove si trovava la donna che ha ricevuto il primo soccorso.



L'arbitro Carlos Del Cerro Grande è stato costretto a interrompere la partita.

Come mostra un video apparso su Twitter, mentre il gioco era fermo il portiere tedesco Marc-André ter Stegen e il difensore uruguaiano Sergio Araujo, del Barcellona, ‚Äč‚Äč‚Äč‚Äčsi sono messi in preghiera, così come molti tifosi che si sono commossi.

Dopo poco e a poca distanza dal fatto, un'altra persona si è sentita male, in questo caso per uno svenimento, e i calciatori del Cadiz sono rapidamente intervenuti, spostando due barelle sugli spalti.

Infine lo speaker dello stadio ha annunciato che nel secondo caso si trattava solo di un problema di pressione sanguigna, mentre del primo caso non si hanno notizie certe.