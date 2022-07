Uccide la figlia di 19 anni investendola con l'auto: «Non accettava il suo fidanzato»

Non accettava il fidanzato di sua figlia e l'ha uccisa. Nigel Malt, padre britannico di 44 anni ha ucciso sua figlia Lauren, di 19 anni, dopo che la ragazza si era intromessa in una lite tra lui e il suo fidanzato. L'uomo non accettava la relazione tra i due e vedendo le resistenze della figlia l'ha investita schiacciandola per due volte con la sua automobile.

Oggi, dopo mesi, è arrivata la condanna definitiva per l'uomo. Il 44enne stava cercando di colpire il fidanzato della figlia con un piede di porco, così Lauren si è opposta e ha provato a difendere il ragazzo. L'uomo a quel punto sarebbe andato su tutte le furie, e, secondo la ricostruzione del tribunale, si è messo alla guida della sua auto fiondandosi a tutta velocità contro la 19enne. Non solo. Nigel ha fatto retromarcia per uccide la figlia che, agonizzante, urlava di dolore.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi del resto della famiglia, quasi minacciata dall'uomo a non chiamare la polizia. Successivamente Nigel ha preso il cadavere della figlia lo ha messo in macchina e lo ha portato nel negozio in cui lavorava l'ex moglie, nonché madre della ragazza. Già passato il 44enne aveva dato segni di squilibrio e di ira incontrollata. Pare proprio che la ex moglie - la madre della povera Lauren - si fosse separata da lui per questo motivo e che in passato lo avesse denunciato per aggressione ottenendo un semplice ordine restrittivo.