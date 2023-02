Ufo avvistato in Romania, si alzano i caccia (sotto il comando della Nato) ma non riescono a trovarlo

Un oggetto volante non identificato è stato avvistato anche in Romania. La difesa rumena ha rilevato l'ufo, un piccolo oggetto con le caratteristiche di un pallone meteo, ad un'altezza di 11mila metri, sopra i cieli del sud est del paese. Subito dopo il rilevamento, attorno alle 12.30, si sono levati in volo due caccia Mig-21 dell'aviazione rumena sotto comando Nato, diretti verso la zona dell'avvistamento.

Gli aerei sono rimasti in zona una mezz'ora, ma l'oggetto volante non è stato individuato né a vista, né con i radar. Lo riferisce il sito Romania Journal.

Venerdì la Moldova ha convocato l'ambasciatore russo dopo che un missile destinato all'Ucraina aveva sorvolato lo spazio aereo del paese. Fonti ucraine avevano inizialmente detto che il missile aveva sorvolato anche la Romania, ma Bucarest aveva smentito.

Terremoto oggi in Romania

Un terremoto con stima preliminare di magnitudo 5.5 ha colpito oggi la Romania. Lo riferisce il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC). Il sisma si è verificato a una profondità di 40 km (24,85 miglia) e l'epicentro è stato a 56 km a nord-est di Drobeta-Turnu Severin, ha affermato il centro. Secondo l'Istituto nazionale romeno di ricerca e sviluppo della fisica terrestre (INCDFP) la magnitudo del sisma, registrato alle 15.16 ora locale, sarebbe invece di 5,7, ha comunicato l'istituto su Twitter. Diversi terremoti si sono succeduti in Romania in questi giorni, tra cui uno di magnitudo 5.0 ieri e uno di magnitudo 4.6 il 6 febbraio.