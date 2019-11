Nudo davanti alla finestra dell'hotel, pilota d'aereo arrestato e assolto: «Non sapevo di essere visto dal terminal»

L'avvocato di un pilota che è stato arrestato illegalmente per essersi denudato davanti alla finestra di un hotel con vista sull'aeroporto internazionale di Denver ha annunciato una conciliazione giudiziaria in base alla quale il suo assistito riceverà 300mila dollari di risarcimento dalla città degli Stati Uniti.

Il 20 settembre 2018, il capitano Andrew Collins della United Airlines è stato arrestato per esibizionismo dopo che alcuni dipendenti dell'aeroporto avevano denunciato di averlo visto nudo nella sua stanza situata al decimo piano dello stabilimento.

Secondo Fox 31 Denver, la difesa di Collins sosteneva che non era illegale spogliarsi in una stanza d'albergo e che l'uomo non sapeva di essere visto dal terminal. Il pilota ha raccontato che dopo essersi svegliato, ha aperto le tende della finestra e mentre parlava al telefono preparandosi per la doccia diversi poliziotti armati hanno bussato alla sua porta, lo hanno ammanettato e lo hanno portato al centro di detenzione dell'aeroporto.

Collins è stato sospeso dalla sua compagnia per sei mesi, fino a marzo di quest'anno. Il pilota si è lamentato con i media del fatto che, nonostante sia stato assolto e abbia recuperato il suo lavoro, deve affrontare le conseguenze di questa accusa quotidianamente. «Sono stato contrassegnato dal Dipartimento per la sicurezza nazionale. Ogni volta che torno nel paese, mi prendono da parte e mi chiedono se ho avuto problemi con la legge».

L'avvocato non esclude azioni legali contro la società Marriott, proprietaria dell'hotel, per aver consentito alla polizia di entrare nella stanza del pilota senza un mandato. Da parte sua, Collins ha esortato l'istituzione a informare i suoi ospiti sulla visibilità delle camere dall'esterno.

