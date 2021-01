Vaccino Covid, sette infermiere licenziate in Sassonia perché hanno rifiutato il siero

Licenziate perché hanno rifiutato il vaccino contro il Covid. È successo a sette infermiere tedesche. «In uno dei land tedeschi più colpiti dal Covid-19, Sassonia-Anhalt, 7 infermieri di un servizio a domicilio (Pflegedienst) per anziani a Dessau sono stati licenziati perché si sono rifiutati di farsi vaccinare». Lo scrive su Twitter Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dall’Italia per l’emittente tedesca Ntv,

«Ci è stato dato un ultimatum di tre giorni per oggi alle 12 e poco dopo quell’ora abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento», ha parlato una delle infermiere all’emittente Mdr Sassonia-Anhalt. Nel land tedesco non è prevista la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus. Per questo le infermiere stanno meditando di fare causa. Parlando all’emittente statale Mdr-SachsenAnhalt, le donne hanno affermato di non essere contrari alla vaccinazione, ma solo di aver «bisogno di più tempo per pensarci e di voler decidere autonomanente quando farlo».

Rene Willmer, della direzione del servizio infermieristico, non riesce a capire l’esitazione dei suoi ex dipendenti, dal 1° marzo non vogliono più che i pazienti siano curati da personale non vaccinato: «Penso che tutti coloro che lavorano nell’assistenza infermieristica dovrebbero avere abbastanza buon senso da sapere che la vaccinazione è importante e che deve essere fatta», ha detto a Mdr.

Ultimo aggiornamento: 13:49

