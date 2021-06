La Comunità di Madrid ha confermato che sono almeno duemila gli studenti di 31 istituti della regione che sono in isolamento per una quarantena di 10 giorni dopo che si sono registrati 320 casi di positività al coronavirus, costituendo il più grande focolaio di coronavirus che questa regione spagnola abbia mai registrato dall'inizio della pandemia, come riferisce la stampa locale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati