Rubano wc d'oro massiccio del valore di 5,5 milioni di euro a Londra, presi i quattro ladri

Una toilette d'oro, un furto, gli arresti. Quattro uomini stati incriminati dalla giustizia per il clamoroso furto, avvenuto nel settembre 2019 in un castello dell'Inghilterra, del wc d'oro massiccio di Maurizio Cattelan, una delle opere più discusse del celebre quanto controverso artista contemporaneo italiano. Lo ha reso noto la procura della Corona precisando che i 4 - James Sheen, 39 anni, e Michael Jones, di 38 , indicati materialmente come i ladri, nonché il 35enne Fred Doe e il 39enne Bora Guccuk, accusati in veste di complici e ricettatori - dovranno comparire in tribunale per la prima udienza del processo a loro carico il 28 novembre prossimo.

Four people have been charged after a fully functional solid gold toilet worth nearly $6 million was stolen from Blenheim Palace, the birthplace of former Prime Minister Winston Churchill. https://t.co/3PgeZGsOOn pic.twitter.com/8kvaKBdU4e — ABC News (@ABC) November 7, 2023

Il water aureo, realizzato in oro a 18 carati e valutato 5,5 milioni di euro, fu fatto sparire la notte il 13 e il 14 settembre 2019 fa dalla storica dimora nobiliare di Blenheim (Oxfordshire) - imponente residenza barocca abitata in passato anche dalla famiglia Churchill e in cui nacque Winston, futuro primo ministro della Vittoria - dove era custodito nell'ambito di un'esibizione di opere di Cattelan.