Assegno figli, Bonetti: dalla nascita fino ai 21 anni, maggiorato fino al 50% per disabili

Un assegno universale per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età, con una maggiorrazione dal terzo figlio in su e fino al 50% in caso di figli disabili. È quanto annunciato dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Agorà.

«Nel caso di figli disabili l'assegno universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50%, e sarà esteso per tutto l'arco della vita», ha spiegato Bonetti.

«Mi auguro che questa legislatura approvi la legge contro l'omotransfobia, e questo avverrà solo se verranno meno dibattiti di carattere ideologico. Il mio auspicio è che ci si possa concentrare sulla tutela della dignità della persona e il riconoscimento che l'universalità dei diritti e il rispetto di questi potrà avvenire solo riconoscendo il valore intrinseco di ogni diversità».



