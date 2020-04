Coronavirus, Gallera: «Sanità lombarda forte ha retto»

«Il sistema sanitario Lombardo è un grande sistema e ha dato dimostrazione oggi di saper reggere, proprio per la sua grande forza. Oggi abbiamo dimostrato di avere un sistema così forte che ha retto, nessun altra Regione sarebbe stata in grado di più che raddoppiare i posti letto in terapia intensiva». Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Radio 24 parlando della reazione del sistema sanitario lombardo all'emergenza Coronavirus.

Coronavirus, lo psicologo-guru dei vip: «Vi spiego i trucchi per non impazzire in casa»

«Il governo, che è quello che deve costruire le strategie sulle pandemie, a noi aveva dato un'indicazione di aumentare del 50% i posti letto in terapia intensiva. E noi tra pubblico, privato accreditato li abbiamo aumentati del 120%. Questa è la forza della Lombardia che ha consentito alla regione di reggere - ha aggiunto - e il mix pubblico -privato in questo caso ha dimostrato di fare squadra nella maniera più totale. Fin da subito i privati hanno accolto i pazienti Covid e hanno messo a disposizione le terapie intensive. È stato un grande sistema che ha lavorato insieme e questa è stata la dimostrazione che le scelte fatte nel passato sono state giuste».

Coronavirus, Gallera: “Numeri in miglioramento in Lombardia. Oggi 282 decessi”



Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA