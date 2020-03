Coronavirus, la mappa del contagio: oltre 45mila casi in sole tre Regioni, l'Emilia Romagna sfiora i mille morti

La Lombardia supera i 30mila casi totali di coronavirus secondo il bollettino del 24 marzo diffuso dalla Protezione civile. Sono 30.703 i casi totali nella Regione italiana più colpita dal contagio, di cui 4.178 vittime e 6.657 guariti. Attualmente 1.194 pazienti sono in terapia intensiva. Segue da lontano l'Emilia Romagna, che tocca 9.254 casi totali, mentre il Veneto è a quota 5.948. Oltre 45mila casi, quindi, in sole tre Regioni: precisamente 45.905.

Coronavirus Italia, bollettino: in Italia 69.176 casi (+3.612), e 6.820 morti (+743). I guariti aumentano, sono 8.326 (+894)

Sono invece 1864 le persone positive al Covid 19 in Liguria, 171 più di ieri.Sono i dati trasmessi nel bollettino odierno della Regione Liguria e della task force sanitaria al lavoro per l'emergenza coronavirus.Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero dei positivi totali 950 sono gli ospedalizzati di cui 147 in terapia in tensiva. Sono al domicilio 740 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti ma restano positivi e al domicilio 174 persone. I guariti con due test consecutivi negativi risultano 19 (2 più di ieri). Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza sono in tutto 231.



