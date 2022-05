De Mita, Prodi: «Credeva nel valore dei partiti, per questo non si adeguò mai al nuovo bipolarismo»

Romano Prodi ha fatto un tratto di strada politica in comune con De Mita. Di cui parla con commozione ma anche con la consueta lucidità.



Professor Prodi, come nacque il suo rapporto con De Mita?

«Ho incontrato Ciriaco De Mita nel pieno della fase in cui era impegnato in una profonda riflessione sul passato e nella ricerca dell’innovazione. Percepiva con lucidità, ma non accettava la decadenza della Dc e dei partiti tradizionali».

...

