Addio a Intini, Mastella: «Grande rispetto tra noi, ricordo commosso»

«Ricordo commosso Ugo Intini scomparso oggi. Lui era collaboratore di Craxi ed io di De Mita. I due facevano un po' fatica a trovare sintonia politica. Facemmo un patto tra me ed Ugo, di parlarci con lealtà e sincerità. Il patto lo rispettammo e, ricordo, che riuscimmo a dare una mano per il governo De Mita la cui costituzione era in bilico. Un grande abbraccio Ugo». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di "Noi di Centro", ricorda sulla sua pagina Facebook la figura di Ugo Intini.