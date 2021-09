Elezioni, le regole per votare a casa in quarantena e da positivi, le norme per i componenti del seggio

Si avvicina il turno elettorale delle amministrative e il ministero della Salute spiega come comportarsi con gli elettori che si trovano in quarantena. I componenti del seggio speciale che raccoglieranno il voto degli elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario, dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3. Per quanto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati