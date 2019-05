Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome "Iena". Noi de Le Iene non c'entriamo nulla

. La redazione della popolare trasmissione tv di Mediaset lancia un altolà all'ex compagno di strada. Sul sito le Iene scrovono ancora:

Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell'armadio! Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle

Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato. Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta “detto Iena”. L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito. A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale

.

Giovedì 2 Maggio 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA