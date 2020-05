Lombardia, Gallera: «Riapertura? Data chiave l'8 giugno»

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in tema di riaperture tra regioni invita alla prudenza: «Riapertura della Lombardia? Prudenza, la data chiave è l'8 giugno». «C'è un governo, ci sono degli indicatori raccolti a livello nazionale, lavoriamo tutti insieme. Io dico che ci vuole ancora prudenza per capire se siamo in una fase nuova e diversa oppure no», dice Gallera parlando della possibile riapertura dei confini regionali il 3 giugno, spiegando che «per fare una valutazione complessiva su quella che è la diffusione» dei contagi dopo nel riaperture della fase 2 «la data cardinale è l'8 giugno». Gallera ne ha parlato a margine della inaugurazione della nuova terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano.

