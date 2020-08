​Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata, i sindacati: «Pessimo esempio»

«Questo è un luogo di lavoro. E ci sono dei protocolli. Stringenti. A tutela degli addetti. Ma a lui non frega nulla. È sopra la legge. Sopra le norme. Sopra la salute dei lavoratori. Beh, questo è davvero troppo e qualcuno dovrebbe intervenire a tutela della salute pubblica». Matteo Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata scatena la rabbia dei sindacalisti e di Francesco Iacovone in particolare, dei Cobas. Quest'ultimo, in un infuocato post su Facebook, ha attaccato il leader della Lega dopo la sua visita in un'azienda pisana. «Un esempio pessimo - dice il sindacalista - soprattutto perché mette a rischio la salute dei lavoratori in una giornata che segna nuovi contagi e lascia pensare all'inizio di una nuova ondata di Covid-19».



Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA