Schlein alla direzione nazionale Pd: «Bene le critiche, ma serve lealtà sui temi. Da soli non si vince. Chi non condivide la linea, lo ammetta»

«È ora il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e per l'Europa. Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri». Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno