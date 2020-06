Virus, Sileri: «Usciti da fase acuta, ora convivenza con Covid19. Non vedo problema Lombardia, Italia è aperta»

Coronavirus, il viceministro della Salute Pierpaolo : «Usciti da fase acuta, ora convivenza con il Covid19». «La fase acuta, come l'abbiamo vissuta fino ai primi di maggio, non c'è». La fase è di «convivenza» con Covid-19 e «la situazione è molto sotto controllo» grazie alle misure adottate, dice il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri a SkyTg24.

Virus, focolai in Italia, caso a Roma. Le pagelle dell’Iss sulle regioni: Lombardia al limite

Crisanti: «Il caso di Roma ci fa capire che siamo in grado di vigilare»

Sileri: «Non vedo un problema Lombardia, Italia è aperta». «Non vedo un problema Lombardia anzi vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta. I focolai possono essere ovunque e, nel caso, andranno prese misure di contenimento chirurgiche e mirate». Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri a SkyTg24. I pazienti ha rilevato Sileri, «non arrivano più in ospedale o non in forma grave». Il virus? «Circola meno, magari fosse mutato», ha detto ancora Sileri.

