Coronavirus, Bonaccini apre tavolo di confronto con federazione delle professioni sanitarie

Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha manifestato la propria vicinanza a tutti i professionisti sanitari comunicando "la disponibilità delle Regioni a voler costituire il tavolo di confronto richiesto dalla Federazione, al fine di mettere in campo tutti gli interventi più efficaci per tutelare il nostro personale sanitario". E' una risposta importante, commenta Laila Perciballi referente della Federazione, dato che si è dato un immediato riscontro alle richieste avanzate alle Istituzioni in merito all'assenza di dispositivi di sicurezza ed alla mancata effettuazione dei tamponi al personale sanitario, per indennizzare e/o risarcire i soggetti contagiati e i famigliari delle vittime tra i professionisti sanitari della Federazione. Non lasceremo sole le loro famiglie aveva affermato il Presidente Beux che, dunque, apprezza la disponibilità manifestata dal Presidente Bonaccini ed auspica l'immediata apertura del tavolo di confronto dato che, in una situazione di emergenza come questa, è vietato perdere tempo visto che in campo c'è la tutela della salute dei professionisti sanitati e delle persone di cui si prendono cura.