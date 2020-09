Coronavirus e mascherine, perché prima di gettarle è bene tagliare le cordicelle

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando è arrivata la pandemia di, lesono diventate un oggetto di uso quotidiano. A molti non piacciono o danno fastidio, ma sono, vista anche l'elevata percentuale di asintomatici. C'è però un problema secondario derivante dall'uso delle, quello del loro correttoIn città, ma non solo, può capitare, ad esempio, di vederegettate a terra: un problema di inciviltà che danneggia l'ambiente, dal momento che si tratta di materiali decisamente poco biodegradabili oltre che pericolosi per ciò che viene trattenuto dai tessuti e resta imprigionato. C'è però anche un altro problema relativo allo: quello delle, checon delle forbici prima di gettare le mascherine.Il rischio, analogo a quello di tanti oggetti di plastica, è che non tutto venga smaltito e si disperda nell'ambiente., dal momento che possono imprigionare le zampe, il becco, le ali e il collo. Il pericolo aumenta per vari animali acquatici, dal momento che le mascherine possono essere scambiate per cibo e le cordicelle potrebbero non solo causare infezioni e malattie, ma anche ostruire le vie respiratorie.Proprio per questo motivo, prima di gettare le(nei rifiuti indifferenziati e non a terra, ndr) è bene tagliare le, in modo analogo a quanto viene raccomandato da anni per determinati oggetti come cannucce e anelli di plastica per le lattine.