Coronavirus, lo studio mette in guardia tutta Europa: «Rischio seconda ondata, l'immunità è troppo bassa»

Se nella prima metà di maggio un po' tutti i paesi europei, a cominciare dall'Italia, allenteranno le misure di contenimento contro il coronavirus, il timore di medici e scienziati, piuttosto reale, è quello di una seconda ondata di contagi.

Un'ipotesi, questa, che non può essere ignorata né sottovalutata. Con le progressive riaperture nei vari paesi europei, infatti, è molto probabile che il virus possa tornare a circolare in maniera sostenuta se non verranno rispettate le principali norme che tutti i paesi dovranno seguire, a cominciare dal distanziamento sociale.



Ultimo aggiornamento: 12:50

