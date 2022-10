Covid, il bollettino di oggi venerdì 7 ottobre 2022. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 44.672 nuovi casi di Covid (giovedì erano 44.853), a fronte di su 205.555 tamponi effettuati. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 62 morti (il giorno precedente erano 56).

Il tasso di positività sale al 21,7% dal 20,1% delle 24 ore precedenti, mentre i guariti odierni sono 27.172. Prosegue l'aumento delle ospedalizzazioni: +18 terapie intensive, +191 ricoveri ordinari.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.737.577 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 198 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 180), ovvero 18 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.379 (ieri erano 5.188 ), cioè 191 in più. Gli attualmente positivi sono 525.955. Dimessi e guariti sono 22.034.204, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è 177.418.